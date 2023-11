Koszmarny mord

Serhij T. udusił swoją żonę i dwie córeczki! Mężczyzna przyznał się do potrójnego zabójstwa

mrok | ago 14:33

Wracamy do tragedii spod Poznania. W sobotę, 18 listopada policjanci znaleźli zwłoki kobiety i dwóch małych dziewczynek w mieszkaniu w Puszczykowie. Mundurowi zatrzymali 42-letniego Serhija T., który został przesłuchany w poniedziałek, 20 listopada. Podczas zeznań, zatrzymany przyznał się do uduszenia żonę Julię i córeczki: Marię oraz Darię. Ze szczegółami opowiedział to, co wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami mieszkania.