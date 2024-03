Niesamowita wygrana w Wągrowcu. W sieci zawrzało

W Wągrowcu pewien gracz trafił aż 20 kuponów w grze Multi Multi Plus, dzięki czemu wygrał prawie 4 miliony złotych. Nie spodobało się to wielu internautom, którzy nie wierzą w wielkie szczęście gracza z Wągrowca. Ich zdaniem sytuacja "śmierdzi ustawką". Inwestycja z pewnością się opłaciła, bo za wygrane prawie 4 miliony złotych gracz z Wągrowca zapłacił 50 zł. Jeden zakład w grze Multi Multi to koszt 2,5 zł.

Co na to Totalizator Sportowy, który jest organizatorem Multi Multi Plus? Czy tak ogromne szczęście jednego gracza jest możliwe? O niecodzienne zdarzenie z Wągrowca zapytał portal o2.pl. Odpowiedź może zaskoczyć. - Zakładając, że wszystkie szczęśliwe zakłady należały do jednej i tej samej osoby (osób), to można przypuszczać, iż gracz kupił jeden zakład na chybił trafił, a następnie powielił go 9 razy. W innym punkcie LOTTO powtórzył ten zakład kolejne 10 razy. Właśnie dlatego, że są to wygrane przypadające na osobne kupony, podajemy je jako oddzielne pozycje - czytamy w odpowiedzi Totalizatora Sportowego dla o2.pl.

Nam nie pozostaje nic innego jak pogratulować zwycięzcy.

