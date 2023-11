Ksiądz zaczął grzmieć z ambony, padły obrzydliwe słowa. Mówił o grzesznych pocałunkach

Ksiądz Michał Woźnicki znów szokuje. Na kazaniu padły ostre słowa

Ksiądz Michał Woźnicki nie ustaje w swoim zapale do nawracania i gromienia z ambony grzeszników. Jak zwykle robi to w swoim stylu, co kosztowało go wyrzucenie z zakonu Salezjanów. Woźnickiego nie ujarzmiła nawet decyzja Watykanu. Stolica Apostolska uznała go za heretyka! Mimo zakazu sprawowania mszy kapłana dalej prowadzi transmisje swoich kazań.

Podczas ostatniej przemowy jak zwykle nawiązał do moralności i czystości. - "Czy rodzice byli czyści? Czystość popierali? Czy ojciec w domu miał pornusy, stare kasety wideo z pornolami? Trzymał w tapczanie, za szafką? Było to u ciebie w domu?" – pytał z ambony ksiądz Woźnicki. To był jednak dopiero początek "rozliczania z grzechów" – mówił Woźnicki.

Dalej był równie ostro. - „Matka jak się ubierała? Jak się pozwalała ubierać córce do kościoła, na prywatkę? Mówiłeś córce: "nie pozwól się obmacywać?” – mówił rozjuszony ksiądz.

W końcu przeszedł do konkretów. Zaczął wymieniać rzeczy, które jego zdaniem Bogu się nie podobają. Stwierdził, że są to… „grzeszne pocałunki w miejsca intymne”.

"Tak jak dziś miłujesz tego i pożądasz, tak za jakiś czas będziesz nienawidził tego człowieka i gardził nim, że plugawy jest i nieczysty. Tak, jak się brzydzisz łajnem, smrodem" – kontynuował swoją tyradę.

Kazania księdza Michała Woźnickiego. Szokujące słowa z ambony

Podczas wcześniejszych kazań Woźnicki mówił np., że nie chce czuć zapachu kobiet na mszy. Co przyniesie jego następne wystąpienie? Pewne jest, że znów nie będzie gryzł sięw język.