Szparagowa stolica Polski wybrana! Mieszkańcy mają powód do dumy

Spis treści

Szparagowa Stolica Polski

Szparagowa stolica Polski wybrana! To już oficjalne – jedna z gmin w Wielkopolsce zyskała zaszczytny tytuł, który potwierdza jej pozycję jako krajowego lidera w uprawie, promocji i kulinarnym wykorzystaniu szparagów. Choć warzywo to kojarzy się głównie z sezonowym przysmakiem na talerzu, tutaj stało się symbolem lokalnej tożsamości, gospodarczego sukcesu i społecznej współpracy. Przemęt, bowiem to o tej miejscowości mowa został uhonorowany wyjątkowym tytułem.

Przemęt oficjalnie Szparagową Stolicą Polski! Święto Szparaga 2025 przejdzie do historii

Dokładnie 15 czerwca 2025 roku Gmina Przemęt oficjalnie została ogłoszona Szparagową Stolicą Polski. Co ciekawe, tytuł nie został nadany przypadkiem - to efekt lat konsekwentnej pracy lokalnych rolników, ogrodników, władz samorządowych oraz mieszkańców, którzy z pasją i zaangażowaniem budują szparagową markę regionu.

Na Stadionie Klonowym w Mochach odbyły się huczne obchody, które przyciągnęły tłumy gości z całej Polski i zagranicy. Na scenie pojawili się m.in. wójt Janusz Frąckowiak, wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski, senator Jan Filip Libicki i liczne grono samorządowców oraz przedstawicieli instytucji. Kulminacyjnym punktem dnia było oficjalne wręczenie tytułu Szparagowej Stolicy Polski. Laudację wygłosił prof. Mikołaj Knaflewski, a statuetkę Złotych Szparagów wręczył Marian Jakobsze z Polskiego Związku Producentów Szparaga.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Szparagowa Stolica Polski! Tytuł oficjalnie trafił do Przemętu [ZDJĘCIA]

Goście z Chin i pokaz nowoczesnego rolnictwa

Co ciekawe, w całym wydarzeniu uczestniczyła delegacja producentów szparaga z Chin. Goście odwiedzili lokalne gospodarstwa – w Poświętnie (zielony szparag) i Mochach (biały szparag). Zachwyciły ich nowoczesne technologie i jakość upraw, tym samym może to być początek międzynarodowej współpracy.

Przemęt – malownicza perła Wielkopolski nie tylko ze szparagiem w tle

Choć ostatnio głośno o Przemęcie jako Szparagowej Stolicy Polski, ta urokliwa gmina w zachodniej Wielkopolsce ma do zaoferowania znacznie więcej. Położona w otulinie Przemęckiego Parku Krajobrazowego, kusi sielskimi krajobrazami, licznymi jeziorami, lasami i trasami rowerowymi. To idealne miejsce na wypoczynek w rytmie slow – zarówno dla miłośników natury, jak i aktywnego zwiedzania.

Turyści chętnie odwiedzają tutejsze jeziora, w tym Jezioro Wieleńskie i Przemęckie, doskonałe do kąpieli, kajaków czy wędkowania. Przemęt to także gościnność mieszkańców, lokalna kuchnia i wydarzenia, które zbliżają – jak choćby Jarmark Cysterski, Święto Ziemniaka czy liczne festyny rodzinne.