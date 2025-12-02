Tafla lodu runęła z ciężarówki na jadącą toyotę! Nagranie mrozi krew w żyłach

Do zdarzenia doszło na drodze ekspresowej S5 w rejonie Bojanowa. Jak przekazuje policja, na osobową toyotę jadącą trasą spadła z dachu ciężarówki duża tafla lodu. Siła uderzenia była ogromna.

– Zmarzlina urwała wycieraczki przedniej szyby, spowodowała na niej odpryski oraz oderwała obudowę bocznego lusterka – informują funkcjonariusze.

Kierująca toyotą kobieta natychmiast zadzwoniła na numer alarmowy 112 i jednocześnie dawała sygnały kierowcy ciężarowego renault, aby się zatrzymał. Ostatecznie oba pojazdy zatrzymały się na terenie MOP w regionie leszczyńskim.

Przebieg całego zdarzenia został zarejestrowany przez kamerkę samochodową zamontowaną w toyocie. Policja szybko ustaliła sprawcę zagrożenia. 31-letni kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1020 złotych.

Funkcjonariusze przypominają, że zgodnie z przepisami to kierowca ciężarówki odpowiada za właściwy stan swojego pojazdu.

„Prawo o ruchu drogowym nakłada na kierowcę ciężarówki odpowiedzialność za utrzymanie pojazdu w stanie niezagrażającym bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Śnieg i lód na szybach, dachu, czy reflektorach mogą stwarzać realne zagrożenie dla samego kierowcy, ale też innych uczestników ruchu” – podkreślają policjanci.

Dodają również, że spadający z naczepy śnieg i lód mogą być przyczyną poważnych wypadków drogowych, dlatego pojazdy powinny być dokładnie oczyszczane przed wyjazdem w trasę.