33-letni Mateusz nie daje znaku życia. Rodzina straciła z nim kontakt po jednej wiadomości

Funkcjonariusze policji z Gostynia usilnie poszukują 33-letniego Mateusza Chudego. Z ustaleń wynika, że mężczyzna opuścił swoje miejsce zamieszkania 15 października późnym wieczorem, około godziny 22:30. Zaginiony spakował do plecaka najpotrzebniejsze rzeczy i wyszedł z domu.

Ostatni raz 33-latek kontaktował się z bliskimi 17 października w okolicach godziny 1:00 w nocy. Podczas rozmowy telefonicznej przekazał, że przebywa obecnie na terenie Poznania. Niestety, był to jego ostatni kontakt z rodziną, a jego obecne losy pozostają nieznane.

Zaginął Mateusz Chudy z Gostynia. Rysopis 33-latka

Mateusz Chudy mierzy około 170 centymetrów wzrostu i charakteryzuje się drobną sylwetką. Zaginiony posiada krótkie włosy w kolorze brązowym. W identyfikacji 33-latka mogą pomóc jego tatuaże znajdujące się na prawym przedramieniu, przedstawiające znak nieskończoności oraz indiańskie pióro.

W dniu zaginięcia mężczyzna ubrany był w czarną ortalionową kurtkę z pomarańczowo-białymi napisami z tyłu oraz zieloną bluzę z kapturem firmy Adidas. Miał na sobie również czarne dresowe spodnie, białe sportowe obuwie tej samej marki oraz szalik w barwach Lecha Poznań. Dodatkowo 33-latek miał przy sobie czarny plecak Reebok.

Gostyńska policja apeluje o kontakt. Poszukiwania Mateusza Chudego

Wszelkie, nawet najdrobniejsze informacje mogą okazać się kluczowe w odnalezieniu 33-latka. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy posiadają jakąkolwiek wiedzę na temat obecnego miejsca pobytu Mateusza Chudego, o pilny kontakt. Informacje można przekazywać dzwoniąc do Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu pod numer 47 77 25 211 lub korzystając z ogólnopolskiego numeru alarmowego 112.