Taki widok na premierze Burgera Drwala w McDonalds. Wielkie zaskoczenie.

Kultowy Burger Drwala powrócił, ale na razie tylko w jednym, specjalnie udekorowanym McDonald's w Poznaniu.

Cena kanapki to 25,90 zł, jednak mimo zapowiedzi, początkowe zainteresowanie nie było ogromne.

Kiedy Burger Drwala trafi do wszystkich restauracji w Polsce i czy wtedy Polacy ruszą po niego tłumnie?

Bułka, wołowina, panierowany ser, bekon, warzywa i charakterystyczny sos - to przepis na kanapkę Drwala z McDonald’s. Jest to bardzo sycący burger, który w ofercie popularnej sieciówki pojawia się tylko jesienią i zimą. W Polsce stał się wręcz… kultowy. Kanapka zadebiutowała w 2014 r. i niezmiennie tłumy klientów przyjeżdżają do restauracji tylko po tego burgera.

Gdy Burger Drwala wchodzi na rynek, ruch w restauracjach McDonald's wzrasta aż o blisko 20 procent. Od 13 listopada można go kupić, ale tylko w jednym punkcie. To McDonald’s przy ul. Hetmańskiej 100 w Poznaniu. Na tę okazję restauracja przeszła metamorfozę i zmieniła się - nomen omen - nie do poznania. Udekorowano ją kolorowymi, bardzo jaskrawymi, panelami, a przy budynku zaaranżowano barwną przestrzeń.

Choć McDonald’s zapewniał, że w dniach od 13 do 19 listopada restauracja zamieni się w najbardziej gorące miejsce w mieście - tłumów na powitaniu kanapki Drwala nie było. Dopiero za tydzień popularna kanapka ma trafić do menu w całej Polsce.

Warto dodać, że w 2024 r. inauguracja odbyła się we Wrocławiu.