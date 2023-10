Targi motoryzacyjne 2023 w Poznaniu przyciągnęły tłumy [ZDJĘCIA, WIDEO]

JAK ON TO PRZEŻYŁ?!

To była prawdziwa motoryzacyjna gratka, bo Retro Motor Show to prawdziwa podróż w czasie. Największą sensacją była prezentacja kultowego Ferrari F40, który pojawił się na stoisku firmy La Squadra. To jeden z dwóch egzemplarzy znajdujących się w Polsce.

Ferrari F40 to ostatnie dzieło Enzo Ferrariego, produkowane w latach 1987-93. W swoim czasie F40 było najszybszym seryjnym autem świata. Silnik 3-litrowy, doładowany V8 rozwija 478 KM, prędkość maksymalna to 324 km/h. Ferrari F40 kosztowało 444 tys. DM, powstało 1315 sztuk. Dziś egzemplarze w bardzo dobrym stanie, wyceniane są na 2,5 miliona euro i są świetnym przykładem tego, że auto to nie tylko przedmiot użytkowy, ale też… dzieło sztuki.

Targi Retro Motor Show to też kopalnia wiedzy dla wszystkim miłośników motoryzacji. W związku z Jubileuszem 100-lecia Automobil Klub Wielkopolski i 50-lecia Komisji Pojazdów zabytkowych w ramach Retro Motor Show 2023 na Międzynarodowych Targach Poznańskich można było też zwiedzać wyjątkową wystawę, która odbyła się pod hasłem „100 lat pasji i tradycji”. Automobil Klub Wielkopolski zaprezentował rozwój motoryzacji na terenie Wielkopolski od 1923 roku, czyli daty powstania Stowarzyszenia.

Można też było obejrzeć charakterystyczne Renault Torpedo z 1925 roku, Renault Celtaquatre z 1937 roku , eleganckie Renault 10 z 1966, Renault 5 z 1984 r, Renault Clio II z 2001.