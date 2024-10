13-latka zginęła, a jej tata trafił do szpitala! Tragiczny wypadek pod Szamotułami

Jeszcze dekadę temu prawdopodobnie nikt nie pomyślałby, że w przyszłości powstaną kasy samoobsługowe w marketach czy nawet sklepy bez pracowników, do których wchodzimy za pomocą karty płatniczej. Dziś jednak to nasza codzienna rzeczywistość, do której raczej większość już się przyzwyczaiła.

Zdziwienie wśród wielu osób wywołał jednak fakt, iż w tym samym kierunku postanowił pójść kościół, a dokładnie parafia pod wezwaniem Imienia Jezus w dzielnicy Łacina w Poznaniu. Okazuje się, że jeden z tamtejszych duchownych wpadł na pomysł, by stworzyć nano kaplicę!

Nano kaplica w Poznaniu

Autorem jakże innowacyjnego oraz nietypowego pomysłu jest ksiądz Radek Rakowski, który przez ostatni rok pracował ze sztuczną inteligencją, by ta wiedziała, jak odpowiadać na pytania wiernych.

Asystent GPT korzysta z katechizmu, Biblii i wszystkich dokumentów Kościoła. Wiedzę, którą zdobył, w miły sposób przekazuje. My w tym samym czasie chcemy skupić się na doświadczeniu Boga. Cały czas wszyscy będziemy potrzebowali miłości, bliskości, wysłuchania. Asystent uprości systemy, a my będziemy cieszyć się życiem - powiedział ksiądz, cytuje portal spidersweb.pl. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Jak działa nano kaplica? Wystarczy aplikacja

Nano kaplica ma umożliwić wiernym modlitwę o każdej porze dnia i nocy. Osoby, które chcą skorzystać z takiej opcji muszą jednak pobrać dedykowaną aplikację Fibaro, w której należy podać dane takie jak imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.

Zauważyliśmy, że wielu ludzi rankiem, przed pracą chce przyjść na modlitwę do naszej kaplicy. Niektórzy po godzinie 21.00 chcieliby się wyciszyć w obecności Najświętszego Sakramentu. Teraz będzie to możliwe! W aplikacji Fibaro wprowadzamy specjalny przycisk: „otwórz drzwi”, gdzie po zweryfikowaniu użytkownika, będziesz mógł swobodnie korzystać z naszego miejsca spotkań - czytamy na profilu poznańskiej parafii na Facebooku.

Co ciekawe, z nano kaplicy skorzystać będą mogli również ci, którzy niekoniecznie chcą się pomodlić, lecz ich potrzebą jest np. spotkanie się ze znajomymi w spokojnym miejscu.

Oprócz modlitwy, do kaplicy będą mogli wejść ci, którzy chcą się spotkać na kawę, porozmawiać. Dzięki aplikacji młodzież z osiedla będzie mogła wspólnie się spotykać i tworzyć razem projekty- wyjaśnił ksiądz Radek Rakowski na profilu poznańskiej parafii na Facebooku.

Czat GPT pomoże w poruszaniu się po kaplicy czy np. w uruchomieniu ekspresu do kawy. Sztuczna inteligencja może również czytać wiernym fragmenty Ewangelii oraz odpowiadać na pytania w tematyce religii. Co myślicie na ten temat? Czy nano kaplice to przyszłość kościoła?