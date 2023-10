zabójstwo przedszkolaka

Ten lekarz widział już niejedną śmierć. Po stracie Maurycego wszyscy są w rozsypce. "Płakał cały zespół"

mrok | ago | Konrad Marzec 10:33

Dramat, który rozegrał się w Poznaniu nie mieści się w głowie normalnego człowieka. 5-letni Maurycy został zaatakowany nożem przez 71-letniego Zbysława C. Szef oddziału kardiochirurgii dziecięcej, który operował chłopca, twierdził, że zabójstwo chłopca to "najgorsza historia, jaka spotkała go w życiu zawodowym". W rozmowie z "Gazetą Wyboczą" wyznał także, że cały zespół medyków, który walczył o życie przedszkolaka, wciąż nie może wymazać tamtych chwil z pamięci...