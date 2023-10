Dramat w Poznaniu

To on walczył, by wyrwać 5-latka ze szponów śmierci. Lekarzowi łamał się głos. "Medycyna jest bezsilna"

Dramat, który rozegrał się w Poznaniu nie mieści się w głowie normalnego człowieka. 5-letni Maurycy został zaatakowany nożem przez 71-letniego Zbysława C. Profesor Przemysław Mańkowski był jednym z lekarzy, którzy próbowali ratować chłopca. - Naprawdę byli aniołowie, którzy próbowali ze szponów śmierci wyrwać to małe dziecko - mówi drżącym głosem.