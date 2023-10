Do tragedii doszło na poznańskim Łazarzu, w środę, 18 października. Zbysław C. - do tamtego dnia spokojny emeryt - wyszedł ze swojego domu z dwoma nożami. Najpierw groził przypadkowym ludziom, a potem rzucił się na bezbronne dziecko. Maurycy M. - razem ze swoją przedszkolną grupą - szedł na spacer na pocztę. Z okazji Dnia Listonosza dzieci miały wysłać widokówki. Ataku nikt nie mógł przewidzieć. Zbysław C.rzucił się z nożem na dziecko, zdał mu cios prosto w serce, a potem odszedł jak gdyby nigdy nic. Złapał go przypadkowy mężczyzna, który przejeżdżał tamtędy śmieciarką. Niestety chłopca nie udało się uratować. Dziecko zmarło na stole operacyjnym.

Zobacz: Zbysław C. zabił nożem 5-letniego przedszkolaka. Mały Maurycy walczył o każdy oddech! Nowe fakty i wideo

Zbysław C. ze względu na swój stan zdrowia zaocznie usłyszał zarzut zabójstwa. W piątek, 20 października sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec napastnika areszt. Mężczyzna trafił na szpitalny oddział psychiatryczny. Wiadomo, że przed zabójstwem leczył się neurologicznie.

- Cierpi na schorzenia neurologiczne. Ma zmiany organiczne w mózgu - mówił po tragedii prokurator Łukasz Wawrzyniak. W środę, 25 października, prokuratura poinformowała, że w końcu udało się przesłuchać Zbysława C. - Oświadczył, że nie przyznaje się do zarzutu zabójstwa oraz nie pamięta tego, co się stało i odmówił składania wyjaśnień - mówi Super Expressowi Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Jeśli biegli stwierdzą, że mężczyzna w chwili popełniania zbrodni był niepoczytalny, trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego.

Sonda Czy policji uda się ustalić przebieg tragedii? Tak Nie