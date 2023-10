Zbysław C. zabił nożem 5-letniego przedszkolaka. Mały Maurycy walczył o każdy oddech! Nowe fakty i wideo

Atak nożownika w Poznaniu. 71-letni morderca Maurycego trafi do więziennego szpitala! "Będzie izolowany"

Potworny atak, który miał miejsce 18 października 2023 roku na Łazarzu w Poznaniu, zszokował całą Polskę. Jego ofiarą padło bowiem niewinne dziecko: 5-letni Maurycy, przedszkolak, który nie zrobił nic złego. Nawet nie znał swojego oprawcy, który w bezwzględny sposób odebrał mu życie – na oczach innych małych dzieci oraz opiekunek chłopca i przypadkowych świadków. Feralnego dnia, około godziny 10:00, grupa przedszkolaków wraz z opiekunkami przechodziła w rejonie skrzyżowania ulic Łukaszewicza i Karwowskiego na Łazarzu w Poznaniu. Dziennikarka „Super Expressu”, Ewa Ruszkiewicz, która zbierała informacje na miejscu zdarzenia, ustaliła, że maluchy wyszły z placówki na wycieczkę do pobliskiej poczty. Chcieli wysłać pocztówki, dla niektórych z nich pierwsze w życiu, a to wszystko w ramach obchodów Światowego Dnia Poczty, który przypadał kilka dni wcześniej. Nagle, zupełnie niespodziewanie, do grupy podszedł starszy mężczyzna. Zamachnął się nożem i zaatakował Maurycego. Trafił w klatkę piersiową. Według niektórych świadków wykrzykiwał przy tym: „ave Putin”.

