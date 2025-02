Znany muzyk przyznał się publicznie do pobicia dziewczyny! To były uczestnik Big Brothera

Poznań. Oficjalne otwarcie mostów Berdychowskich. Nowa atrakcja miasta?

Czy mosty Berdychowskie w Poznaniu będą kolejnym miejscem, z którego będzie znana stolica Wielkopolski? Oficjalne otwarcie inwestycji, której budowa trwała od końca 2023 r., zaplanowano na piątek, 28 lutego. Mosty Berdychowskie to dwie nowe przeprawy rowerowo-piesze, które powstały na wysokości ul. Berdychowo, by ułatwić mieszkańcom przedostanie się z jednej strony Warty i Cybiny na drugą. Pierwszy ma 165, a drugi 117 metrów, ale jak wyjaśniają ich projektanci, architektonicznie i funkcjonalnie tworzą jedną całość.

- Piękne widoki, m.in. na katedrę i możliwość szybkiego przedostania się pieszo (w 20 minut) lub rowerem (w 8 minut) ze Starego Rynku na Maltę pozwalają mieć nadzieję, że to nowe miejsce na mapie Poznania będzie się cieszyło ogromną popularnością. Osobiście jestem przekonany, że będzie to jedna z największych atrakcji naszego miasta, zarówno dla turystów jak i poznaniaków - napisał na swoim profilu facebookowym prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, przybliżając rolę, jaką mają pełnić mosty Berdychowskie.

Ich uroczyste otwarcie zaplanowano na godz. 18, co będzie jednocześnie połączone z "wieczorem pełnym atrakcji", jak dodaje włodarz miasta. Powstanie mostów Berdychowskich kosztowało, bagatela, ponad 156 mln zł, ale w ramach inwestycji zrealizowano również przebudowę skrzyżowania ulic: Berdychowo i prof. Jacka Rychlewskiego.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna to będzie przeprawa dla pieszych i rowerzystów. Dzięki niej sprawnie i wygodnie dostaną się z okolic jeziora Malta i Politechniki Poznańskiej do centrum Poznania, w tym na odnowiony Stary Rynek. Wiemy, że to także wielka szansa dla bardzo atrakcyjnych rekreacyjnie terenów nad Wartą oraz wokół Malty - powiedział Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie, którego cytuje Muratorplus.pl.

