Dopiero wchodził w dorosłość. Jeden wypadek sprawił, że życie Eryka całkowicie się załamało

„Mija kolejny dzień odkąd zmieniło się całe nasze życie... Nigdy, nawet w najgorszym scenariuszu nie zakładaliśmy, że spotka nas taka tragedia!” – piszą rodzice Eryka na portalu SięPomaga. To właśnie tam zdecydowali się opowiedzieć swoją historię, bo dziś, stojąc przy łóżku szpitalnym swojego syna, wiedzą, że nie poradzą sobie sami.

16 listopada 2025 roku Eryk uległ poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu. Rodzina wspomina, że chwila, w której usłyszeli o zdarzeniu, była jak koszmar, z którego nie mogli się obudzić.

– Byliśmy w ogromnym szoku... W naszych głowach krążyło tysiące myśli, baliśmy się o jego zdrowie i życie! – opisują.

Po przewiezieniu do szpitala lekarze przeprowadzili szczegółową diagnostykę, która wykazała dramatyczny stan młodego mężczyzny. Doszło do urazu czaszkowo-mózgowego oraz skomplikowanego złamania prawej ręki. Eryk trafił na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną, a jego ręka wymagała natychmiastowej operacji.

Najtrudniejsze dopiero miało nadejść. W wyniku poważnego urazu głowy pojawił się niedowład lewostronny, a próby stopniowego wybudzania ze śpiączki są – jak relacjonują rodzice – „bardzo trudne”. Każdy dzień przynosi niepokój, niepewność i nadzieję, że stan Eryka pozwoli rozpocząć proces intensywnej rehabilitacji.

– Eryk jest jeszcze bardzo młody, całe życie przed nim. Liczymy, że uda mu się odzyskać pełną sprawność i dotychczasowe zdrowie – apelują bliscy.

Podkreślają, że jedyną szansą na powrót do normalności jest długa, wymagająca i przede wszystkim bardzo kosztowna rehabilitacja. Czas działa jednak przeciwko nim – liczy się każda doba, każde ćwiczenie i każdy ruch, który może przynieść choćby minimalną poprawę.

Rodzice przyznają, że ich syn, mimo pełnoletności, nigdy nie potrzebował tak dużego wsparcia jak teraz.

– Każda złotówka ma dla nas ogromne znaczenie. Prosimy, pomóżcie nam zawalczyć o przyszłość Eryka! – piszą w poruszającym apelu.

Dziś Eryk walczy o zdrowie, a jego bliscy – o możliwość sfinansowania terapii, która może zdecydować o jego dalszym życiu. Cała rodzina wierzy, że dzięki pomocy innych ludzi młody mężczyzna będzie mógł postawić kolejne kroki – tym razem nie tylko w dorosłość, ale także w stronę odzyskanej sprawności.