To była egzekucja z zazdrości! Mikołaj zastrzelił Kordiana na oczach Julii. 10 dni po zaręczynach

Byli szczęśliwą, kochającą się parą i 10 dni wcześniej na portalach społecznościowych ogłosili, że chcą się pobrać. Na palcu przyszłej panny młodej błyszczał pierścionek. Kordian D. i Julia H. podzielili się ze znajomymi szczęśliwą wieścią.

Mężczyzna napisał:

„Najpiękniejsze „tak” w moim życiu”.

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W sieci chętnie dzielili się informacjami i zdjęciami ze szczęśliwego związku. W dniu tragedii, czyli dokładnie 16 lipca 2023 roku byli razem w Poznaniu w Muzeum Szyfrów Enigma. Kordian nazywał Julię swoją piękną narzeczona, ona uśmiechała się do niego czule. Potem poszli razem do kawiarni i usiedli w ogródku restauracji hotelu NH Poznań przy ul. Święty Marcin. To co wydarzyło się potem, niestety przyprawia o zawrót głowy. To tam bowiem do pary zakochanych podszedł Mikołaj B., były chłopak Julii H.

Wyciągnął broń i strzelił do Kordiana D. Mikołajowi B. nie przeszkadzało, że wokół są ludzie, a wszystko dzieje się w biały dzień, przy ruchliwej ulicy. Zabił na oczach klientów i personelu restauracji. Wszędzie pełno było krwi. Przerażona Julia zaczęła krzyczeć i biegać wokół leżącego w kałuży krwi na ulicy Kordiana. Mikołaj B. po postrzeleniu mężczyzny nie uciekł. Zaczął krążyć obok swojej ofiary i byłej dziewczyny. Julia odpycha napastnika, krzyczy, płacze, ale w pewnym momencie oddał do mężczyzny drugi strzał. W tym czasie dramatycznie wołała o pomoc... Po kilkunastu sekundach Mikołaj B. przyłożył broń do skroni i strzelił sobie w głowę, patrząc na Julię.

W sieci pojawiło się nagranie tego tragicznego zdarzenia. Na filmie widać leżącego na ziemi Kordiana D., biegającą wokół niego zrozpaczoną kobietę i napastnika, który na jej oczach popełnia samobójstwo.

Jak się później okazało, Kordian D. działał w Stowarzyszeniu Wolne Składki, był wielbicielem muzyki z gier komputerowych, a znajomi wypowiadają się o nim, że był bardzo mądry i ambitny. Był związany z Łodzią, tam też prawo studiuje Julia H. - jego narzeczona. Kordiana pożegnali już przyjaciele ze Stowarzyszenia Wolne Składki.

Został zamordowany za to, że po prostu się zakochał - napisali jego przyjaciele.

Prokuratura zamknęła sprawę

Na początku listopada 2023 roku, prokuratura poinformowała, że zakończyła dwa postępowania dotyczące tej sprawy. Zakończone zostało śledztwo dotyczące śmierci mężczyzny w wyniku postrzału w głowę z pistoletu Glock 19 oraz w sprawie śmierci sprawcy tego czynu, również w wyniku postrzału w głowę.

Jak przekazał prokurator prok. Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, śledztwo w sprawie zabójstwa zostało umorzone, ze względu na śmierć sprawcy. Odnośnie samobójczej śmierci, jak zaznaczył prokurator nie było mowy o tym, by mężczyzna był namawiany przez osoby trzecie do tego czynu i wyjaśnił także, że przebieg zdarzenia został ustalony na podstawie nagrań z monitoringu i zeznań świadków. Motywem strzelaniny miał był zawód miłosny.

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