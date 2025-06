To najczystsze jezioro w Polsce. Powstało około 10 tys. lat temu, a wciąż zachwyca

Lato to idealny czas, by uciec od codziennego zgiełku i zanurzyć się w naturze – dosłownie i w przenośni. Polska pełna jest urokliwych zakątków, które zachwycają ciszą, zielenią i czystą wodą, ale jedno jezioro wyróżnia się szczególnie. Jezioro Powidzkie, bowiem to o nim mowa, zlokalizowane jest w Wielkopolsce i przyciąga coraz więcej osób, które szukają czegoś więcej niż tylko plaży i parawanów.

Najczystsze jezioro w Polsce zaprasza turystów

Jezioro Powidzkie to jedno z tych miejsc, które zachwyca od pierwszego wejrzenia – krystalicznie czysta woda, naturalne otoczenie i błogi spokój sprawiają, że to prawdziwy wakacyjny raj. Zbiornik leży w okolicach miejscowości Powidz w powiecie słupeckim, około 100 km na wschód od Poznania. Co ważne, jezioro wchodzi w skład Powidzkiego Parku Krajobrazowego, co oznacza, że jego otoczenie objęte jest ochroną przyrody – nie znajdziesz tu wielkich hoteli ani głośnych kurortów. Na miejscu dominują jednak pola namiotowe, małe pensjonaty, domki letniskowe i kempingi, które doskonale wpisują się w charakter tejże lokalizacji.

Jezioro Powidzkie ma najczystszą wodę w kraju

Jezioro Powidzkie od lat uznawane jest za jedno z najczystszych akwenów w Polsce. Woda ma tu często przejrzystość sięgającą kilku metrów, co doceniają nie tylko turyści, ale też nurkowie i amatorzy snorkelingu. To także raj dla żeglarzy i wędkarzy, bowiem jezioro ma aż ok. 1200 hektarów powierzchni, co czyni je największym akwenem w Wielkopolsce. Co ważne, specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW-PIB) w 2023 roku przebadali Jezioro Powidzkie i to właśnie wtedy okazało się, że jest ono najczystsze w całej Polsce.

Jezioro Powidzkie – wakacyjna oaza spokoju

Jeśli szukasz miejsca, gdzie możesz naprawdę odpocząć, zrelaksować się nad wodą, poczuć bliskość natury i odetchnąć od miejskiego zgiełku – Jezioro Powidzkie będzie strzałem w dziesiątkę. Dodatkowo w sezonie letnim w Powidzu odbywają się niewielkie imprezy plenerowe, festyny i koncerty, a miejscowość dysponuje dobrą bazą gastronomiczną – od smażalni ryb po klimatyczne knajpki z domowym jedzeniem. W okolicy warto też zobaczyć np. rezerwat "Meteoryt Morasko" czy odwiedzić kultową miejscowość na mapie Polski, a mianowicie Gniezno.