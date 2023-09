To oni będą pierwsi znali wyniki wyborów. Możesz zostać jednym z nich! Trwa rekrutacja

Na drodze został tylko but 13-latki. Ona sama wylądowała na masce lexusa pijanego kierowcy

co się stało?

Wybory 2023. Praca w obwodowej komisji wyborczej

To oni najszybciej poznają wyniki cząstkowe wyborów parlamentarnych. Mowa o członkach obwodowych komisji wyborczych, których w samym tylko Poznaniu potrzeba aż 2,5 tysiąca!

Zadania obwodowej komisji wyborczej

Na członków obwodowej komisji wyborczej czeka szereg zadań:

przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,

ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,

przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Dieta za pracę w komisji wyborczej. Ile zarobią członkowie okręgowych komisji wyborczych w 2023 roku?

Za swoją pracę i przebyte szkolenia członkowie obwodowych komisji wyborczych otrzymają wynagrodzenie. W 2023 roku diety wyraźnie wzrosły: przewodniczący komisji otrzymają 800 zł, zastępcy przewodniczącego 700 zł, a członkowie komisji 600 złotych.

Kto może być kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1. jest obywatelem polskim; 2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; 3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Uwaga! Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Kandydatem do składu komisji nie może być:

1. kandydat w wyborach; 2. komisarz wyborczy; 3. pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; 4. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego; 5. urzędnik wyborczy; 6. mąż zaufania; 7. obserwator społeczny; 8. osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach: a) małżonkiem, b) wstępnym, c) zstępnym, d) rodzeństwem, e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego, f) osobą pozostającą w stosunku przysposobienia – jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja; 9. pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Co zrobić, aby zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Jeśli chcesz zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, skontaktuj się z komitetem wyborczym. Możesz też samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarzowi wyborczemu - wtedy w przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji przez komisarza wyborczego Twoja kandydatura może zostać wykorzystana. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy (w Warszawie zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędów dzielnic m.st. Warszawy, właściwych dla siedziby danej komisji).

Kluczowa sprawa, by nie przegapić terminu! Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin na zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 15 września 2023 r. Obwodowe komisje wyborcze powołane zostaną do dnia 25 września 2023 roku.

Samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji.