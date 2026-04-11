To się mogło źle skończyć! Kierowca Fiata jechał prawie "na ślepo"!

Poranek, który mógł skończyć się dramatem

Choć kalendarz pokazuje kwiecień, poranki w Wielkopolsce wciąż potrafią zaskoczyć mrozem. Przekonał się o tym kierowca fiata zatrzymany przez policjantów ze Złotowa. Funkcjonariusze zauważyli, że przednia szyba pojazdu była niemal całkowicie pokryta szronem — kierowca zdrapał jedynie niewielki fragment, który w żaden sposób nie zapewniał mu dostatecznej widoczności.

Mężczyzna tłumaczył, że się spieszył i „nie zdążył” oczyścić szyby. Policjanci nie przyjęli tego argumentu.

Policja: „To dowód na lekceważenie życia”

Zdjęcie z kontroli drogowej trafiło do mediów społecznościowych Komendy Powiatowej Policji w Złotowie. Funkcjonariusze nie kryli oburzenia.

„Zamrożona szyba i zerowa widoczność za kierownicą. Taka jazda mogła skończyć się tragicznie”

— czytamy w facebookowym wpisie złotowskiej policji.

Policjanci apelują, by kierowcy nie bagatelizowali porannych warunków. Nawet jeśli temperatura w ciągu dnia jest wiosenna, nocne przymrozki wciąż mogą zaskoczyć.

Co by było, gdyby na drodze pojawiło się dziecko?

Funkcjonariusze zwracają uwagę na realne zagrożenia.

„Wyobraźmy sobie, że przez tę szybę kierowca nie widzi dziecka na pasach, mijanego rowerzysty lub zjazdu z drogi…”

— czytamy we wpisie.

To nie są przesadzone scenariusze. Ograniczona widoczność to jeden z najczęstszych czynników prowadzących do potrąceń i kolizji.

Mandat? Tym razem 100 zł, ale mogło być znacznie gorzej

Kierowca fiata otrzymał mandat w wysokości 100 zł. To stosunkowo niewiele, biorąc pod uwagę, że zgodnie z przepisami kara za jazdę z oszronioną szybą może wynieść nawet do 3000 zł, a do tego dochodzi 15 punktów karnych.

W przypadku spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa — np. potrącenia pieszego — mandat może wzrosnąć do 1500 zł, a sprawa trafić do sądu.

Policja przypomina: skrobiesz szybę? Zrób to porządnie

Choć wielu kierowców traktuje skrobanie szyb jako uciążliwy obowiązek, jest to podstawowy element przygotowania auta do jazdy. Przepisy mówią jasno: pojazd musi zapewniać kierowcy dostateczne pole widzenia.

Nie wystarczy małe „okienko” przed oczami. Trzeba oczyścić całą szybę — przednią, boczne i tylną.

