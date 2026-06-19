To wydarzenie przyciąga tłumy! Kosmiczny Pyrkon właśnie wystartował

Pyrkon przyciąga tłumy

Pyrkon, organizowany przez Stowarzyszenie Druga Era, to święto miłośników książek, gier i seriali fantasy, a także cosplayerów, którzy przebierają się za fantastycznych bohaterów.

- Przenosimy się w czasie i przestrzeni dzięki Pyrkonowi - mówiły osoby, które w piątek, 19 czerwca, krótko przed 12.00, ustawiały się w sporej kolejce do wejścia na Targi.

Nowe zasady podczas Pytkonu 2026

Co warto zaznaczyć, w tym roku organizatorzy zmienili regulamin pod względem bezpieczeństwa i strojów. Wpuszczane na teren festiwalu nie są osoby w strojach wojskowych wyprodukowanych po 1900 roku. Zakazano też replik współczesnej broni palnej, mieczów czy innej broni białej.

Piotr Derkacz, dyrektor festiwalu, jeszcze przed rozpoczęciem Pyrkonu zapewniał, że na bramkach wejściowych weryfikować wchodzących będą nie tylko specjaliści od broni, ale też historycy i rekonstruktorzy. Można przyjść z bronią fantastyczną, z gier, filmów i seriali.

3 dni, 15 pawilonów, mnóstwo wydarzeń i... dodatkowe pociągi

Pyrkon potrwa trzy dni, a rozmach tegorocznej edycji jest imponujący. W 15 pawilonach odbędzie się blisko 2,5 tysiąca różnych wydarzeń i eventów. W programie jest też ponad 60 różnych koncertów.

Aby ułatwić wielbicielom kultury fantasy dotarcie na poznański Pyrkon PKP Intercity uruchomiło 140 dodatkowych połączeń, między innymi pociąg „Czarodziej” lub „Galaktyka". Warto dodać, że Festiwal Fantastyki Pyrkon zdobył tytuł Najważniejszego Produktu Turystycznego 2025 roku.

W sobotę, 20 czerwca, odbędzie się konkurs Maskarada, a zwycięzca lub zwyciężczyni będzie reprezentować Polskę na finale konkursu w Paryżu.

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