Tragedia na przejeździe kolejowym! 29-latek wjechał wprost pod pociąg

Do zdarzenia doszło ok. godziny 11:00 w miejscowości Lipie. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, które rozpoczęły reanimację poszkodowanego. Niestety, mimo szybkiej interwencji i wysiłków ratowników, obrażenia okazały się zbyt poważne. Mężczyzny nie udało się uratować.

Policja prowadzi dochodzenie w celu ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia. Śledczy analizują, czy wypadek mógł być wynikiem nieuwagi kierowcy, czy też przyczyniły się do niego inne czynniki, takie jak niewystarczające oznakowanie przejazdu.

Wypadki na niestrzeżonych przejazdach kolejowych to wciąż poważny problem na polskich drogach. Każdego roku dochodzi do wielu tragicznych zdarzeń, w których giną ludzie lub dochodzi do poważnych obrażeń. Brak szlabanów, ograniczone oznakowanie i nieuwaga kierowców to główne czynniki prowadzące do tych tragedii.

Co możesz zrobić, aby uniknąć wypadku?

Zawsze zatrzymuj się przed przejazdem, nawet jeśli nie widzisz nadjeżdżającego pociągu.

Sprawdź widoczność w obu kierunkach przed wjazdem na tory.

Nigdy nie omijaj zamkniętych rogatek ani nie wjeżdżaj na przejazd przy włączonej sygnalizacji świetlnej.

Zachowuj ostrożność także w przypadku cichych pociągów towarowych, które mogą nadjechać niespodziewanie.