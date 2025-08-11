Tragedia na przejeździe kolejowym pod Gnieznem. Nie żyje kierowca osobówki!

Tragedia wydarzyła się rano na strzeżonym przejeździe kolejowym w Gnieźnie.

Pociąg Kolei Wielkopolskich zderzył się z samochodem, który wypadł z torów.

W wyniku wypadku zginął mężczyzna, którego ciało znaleziono poza pojazdem.

Do tragedii doszło w poniedziałek, 11 sierpnia po godzinie 6:00 rano. Jak przekazała oficer prasowy straży pożarnej w Gnieźnie, Kamila Kozłowska, na miejscu interweniują trzy zastępy strażaków oraz policja. – Po przybyciu na miejsce zastano pociąg relacji Kolei Wielkopolskich i za torami pojazd na boku. Z tego pojazdu wypadł mężczyzna, stwierdzono jego zgon – powiedziała dziennikarzom Radio Poznań Kozłowska.

Przejazd kolejowy, na którym doszło do zdarzenia, jest strzeżony. Według ustaleń Radia Poznań, jedna z rogatek była zamknięta, a druga wyłamana.

Ruch pociągów na trasie Gniezno–Września został całkowicie wstrzymany. Na miejscu wypadku wciąż pracują służby, które ustalają szczegółowe okoliczności i przyczyny tragedii.

Wypadki na przejazdach kolejowych należą do jednych z najtragiczniejszych zdarzeń drogowych, często kończących się śmiercią uczestników. Ich główną przyczyną jest ignorowanie sygnalizacji świetlnej, znaków stopu lub zamkniętych rogatek. Wiele kierowców podejmuje ryzykowne decyzje, próbując „zdążyć” przed nadjeżdżającym pociągiem, co przy dużej masie i prędkości składu kończy się katastrofą.

Statystyki PKP PLK wskazują, że większość takich wypadków wynika z błędów ludzkich, a nie z awarii urządzeń zabezpieczających. Każdy pociąg potrzebuje setek metrów, by się zatrzymać, dlatego w starciu z samochodem szanse na przeżycie są minimalne. Eksperci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie zasady ograniczonego zaufania – nawet przy otwartych rogatkach warto upewnić się, czy tor jest wolny. Bezpieczeństwo na przejazdach zależy przede wszystkim od odpowiedzialności kierowców.