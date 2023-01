i Autor: Archiwum

Makabra na drodze

Tragedia na S5 w Kościanie! Zginęła dwójka pieszych. Ogromne utrudnienia w kierunku Poznania

Koszmarne doniesienia z woj. wielkopolskiego. We wtorek, 3 stycznia na trasie S5 (na wysokości miejscowości Kościan) doszło do potwornej tragedii. Jak ujawnia policja, doszło do potrącenia dwójki pieszych. Niestety ich życia nie udało się uratować.