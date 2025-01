Tragedia pod Wągrowcem. Maleńka dziewczynka udusiła się w skrzyni łóżka

Tragedia pod Wągrowcem. Niespełna 1,5-letnia dziewczynka nie żyje

Nie na takiego Sylwestra liczyła rodzina z Wielkopolski. Pod Wągrowcem doszło do wielkiego dramatu. - Z pierwszych ustaleń policjantów wynika, że najpewniej doszło do bardzo nieszczęśliwego wypadku, w którym 15-miesięczna dziewczynka weszła niezauważona do skrzyni łóżka - mówi Dominik Zieliński.

Tam, domownicy przechowywali różne rzeczy, więc dziewczynka najprawdopodobniej była tego wszystkiego bardzo ciekawa. - Niestety, przebywając tam utraciła przytomność i doszło do zatrzymania akcji serca - dodaje Zieliński. Gdy rodzice zorientowali się, że dziewczynka jest w skrzyni i nie oddycha, od razu zadzwonili po pomoc.

Funkcje życiowe dziewczynki zostały przywrócone w wągrowieckim szpitalu, a następnie dziecko w stanie ciężkim zostało przetransportowane do szpitala w Poznaniu - wyjaśnia policjant. Niestety, w środę 1 stycznia, z poznańskiego szpitala przyszły najgorsze wiadomości. Dziewczynki nie udało się uratować. Dziecko zmarło.

Ustalenia policji po tragedii w Wielkopolsce

Policjanci jeszcze w dniu zgłoszenia wykonali w miejscu zdarzenia czynności procesowe. Decyzją prokuratora ciało dziecka zostało zabezpieczone do badań patomorfologicznych - informuje Zieliļski, który dodaje, że rodzice dziecka to niespełna 30-letni małżonkowie i nigdy nie byli w kręgu zainteresowania policji, a w miejscu ich zamieszkania nigdy nie było żadnych interwencji. Rodzinie i bliskim dziewczynki składamy wyrazy współczucia.

