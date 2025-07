Tragedia pod Gnieznem! BMW wypadło z drogi, nie żyje 22-letni kierowca

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 2 lipca 2025 roku, około godziny 3.30 na prostym odcinku drogi powiatowej w miejscowości Fałkowo, w powiecie gnieźnieńskim. Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego z Gniezna, 22-letni mieszkaniec powiatu gnieźnieńskiego, kierujący pojazdem marki BMW, stracił panowanie nad samochodem.

Auto najpierw uderzyło w krawężnik, po czym zjechało do rowu. Następnie, po wydostaniu się z rowu, przejechało przez rondo, by ostatecznie wpaść do kolejnego przydrożnego rowu. Siła uderzenia i skomplikowany przebieg wypadku sprawiły, że pojazd został poważnie uszkodzony, a kierowca odniósł rozległe obrażenia.

Na miejsce jako pierwsi przybyli policjanci oraz strażacy, którzy natychmiast podjęli akcję reanimacyjną. – Pomimo reanimacji podjętej przez policjantów i strażaków, nie zdołano przywrócić czynności życiowych młodego mężczyzny – przekazują funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

22-latek podróżował sam, a droga, na której doszło do zdarzenia, była w tym czasie niemal pusta. Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku są teraz wyjaśniane pod nadzorem prokuratora. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz wykonali szereg czynności procesowych, które pomogą odtworzyć przebieg tragedii.

Na razie nie ma jednak jeszcze oficjalnych informacji, czy młody kierowca był trzeźwy w chwili zdarzenia – to ustali sekcja zwłok oraz badania toksykologiczne.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas nocnych i wczesnoporannych godzin, kiedy zmęczenie i ograniczona widoczność mogą znacząco zwiększyć ryzyko tragedii.