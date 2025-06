Koszmar w parku trampolin! 13-letnia dziewczynka walczy o życie

Do dramatycznego wypadku doszło w czwartek, 26 czerwca, dzień przed oficjalnym zakończeniem roku szkolnego. Uczniowie jednej ze szkół z powiatu rawickiego wybrali się do Leszna, by wspólnie spędzić czas na aktywnej zabawie. W trakcie skakania na trampolinach 13-letnia dziewczynka uległa poważnemu wypadkowi. Z relacji podanych przez Elka.pl wynika, że na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, a na terenie obiektu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nastolatka została przetransportowana do szpitala w Poznaniu, gdzie lekarze walczą o jej życie. Jej stan jest określany jako ciężki.

Zobacz: Strzelanina w Ostrowie Wielkopolskim! Policja w akcji po próbie włamania

Jak podaje Elka.pl, obecnie trwa wyjaśnianie przyczyn i okoliczności wypadku. Policja prowadzi dochodzenie, sprawdzając m.in. czy przestrzegano wszystkich zasad bezpieczeństwa. Właściciel centrum rekreacyjnego w rozmowie z dziennikarzami zapewniał, że obiekt jest nowy, posiada wszelkie wymagane zgody i certyfikaty, a także zadeklarował pełną współpracę ze służbami w celu wyjaśnienia tragedii.

To dramatyczne zdarzenie pokazuje, jak łatwo chwila radości może przerodzić się w tragedię. Mimo nowoczesnych zabezpieczeń i nadzoru, zabawa na trampolinach niesie ze sobą ryzyko poważnych urazów, szczególnie u dzieci. Warto pamiętać, jak ważna jest ostrożność, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i nadzór opiekunów podczas takich aktywności.

Wypadki, do których dochodzi podczas wycieczek czy rodzinnych wyjazdów, przypominają, że nawet w miejscach zaprojektowanych do rekreacji nie można zapominać o rozwadze i odpowiedzialności.