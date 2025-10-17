Tragedia w hotelu w Pudliszkach. W pokoju znaleziono ciało mężczyzny!

W czwartek, 16 października w hotelu w Pudliszkach znaleziono ciało 77-letniego mężczyzny, który wynajmował tam prywatne mieszkanie.

Dramatyczne odkrycie w Pudliszkach. W czwartek, 16 października w jednym z hoteli znaleziono ciało 77-letniego mężczyzny. Jak ustaliło Radio Poznań, śmierć była naturalna, a decyzją prokuratora nie będzie prowadzone śledztwo.

Jak podają dziennikarze, w Pudliszkach właścicielka prywatnego mieszkania w hotelu zgłosiła zaniepokojenie, ponieważ od dłuższego czasu nie widziała swojego najemcy. Na miejsce natychmiast pojechały dwa zastępy straży pożarnej.

Strażacy, po uzgodnieniu z przedstawicielem hotelu, wyważyli drzwi i weszli do środka. W pokoju znaleźli ciało 77-letniego mężczyzny, które miało już plamy opadowe. – W związku z tym odstąpiono od udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy – wyjaśnia "Radiu Poznań" st. kpt. Nyczka.

Jak ustaliła policja, mężczyzna wynajmował prywatne mieszkanie w hotelu i najprawdopodobniej zmarł z przyczyn naturalnych. Lekarz wykluczył udział osób trzecich. Decyzją prokuratora ciało zostało wydane rodzinie.

Przyczyny i okoliczności śmierci wyjaśnia gostyńska policja.