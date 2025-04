Tragedia w Żelazkowie: Pożar domu, w zgliszczach odkryto dwa ciała

Jak informuje reporter RMF FM, strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w jednym z domów w Żelazkowie. Po dojechaniu na miejsce okazało się, że ogień nie był duży, a źródło pożaru ugasili sąsiedzi jeszcze przed przyjazdem służb. Podczas wietrzenia pomieszczeń strażacy natrafili na ciała dwóch osób. – To kobieta w wieku 71 lat i mężczyzna w wieku 64 lat – powiedziała dziennikarzom Radia ESKA Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji.​

Na miejscu pracują policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technicy, którzy zabezpieczają ślady. Śledczy ustalają przyczyny pożaru i tożsamość ofiar.

Po podobnej tragedii doszło dzień wcześniej w miejscowości Chwalimie, do którego doszło w niedzielę, 13 kwietnia. Zanim na miejsce dotarła straż pożarna, płomienie skutecznie ograniczyli mieszkańcy, ale nie wystarczyło to do uratowania 36-latka, którego ciało znaleziono w środku. Poparzona została mama mężczyzny, którą zabrano do Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń w Gryficach.