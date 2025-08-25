Libacja przerodziła się w horror! Ciało 45-latka znaleziono w mieszkaniu

W Ostrowie Wielkopolskim prokuratura postawiła zarzut zabójstwa 59-letniemu Ukraińcowi, który miał śmiertelnie ugodzić nożem swojego znajomego z Mołdawii.

Do tragedii doszło w trakcie wspólnego spożywania alkoholu, kiedy kłótnia między mężczyznami eskalowała w śmiertelny cios.

Podejrzany początkowo nie przyznawał się do winy, jednak ostatecznie potwierdził zadanie ciosu, a prokuratura wnioskuje o jego tymczasowy areszt.

Jak informuje Eska Ostrów News, prokuratura postawiła zarzut zabójstwa 59-letniemu Ukraińcowi. Według śledczych to on miał zadać śmiertelny cios nożem swojemu znajomemu – 45-letniemu obywatelowi Mołdawii. Do tragedii doszło w mieszkaniu położonym w centrum Ostrowa Wielkopolskiego.

Ciało odnaleziono w niedzielę, 24 sierpnia. Jednak jak wynika z ustaleń, dramat rozpoczął się dzień wcześniej. Obaj mężczyźni spędzali razem czas, spożywając alkohol. Spotkanie przerodziło się w kłótnię, która szybko eskalowała w agresję.

– Pokrzywdzony i podejrzany od godzin popołudniowych 23 sierpnia wspólnie spożywali alkohol. W czasie spotkania doszło między nimi do sprzeczki, zaczęli się szarpać i uderzać. W trakcie tego zdarzenia podejrzany zadał cios nożem kuchennym w okolice klatki piersiowej. Zwłoki ujawniono dzień później. Odnalazł je trzeci z mężczyzn, który wynajmował ten lokal. 59-letni podejrzany usłyszał zarzut zabójstwa – mówi Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Podejrzany początkowo nie przyznawał się do winy. Podczas przesłuchania kilkukrotnie zmieniał zeznania, jednak po konfrontacji z dowodami śledczych ostatecznie potwierdził, że to on ugodził nożem 45-latka.

Obecnie prokurator wnioskuje o tymczasowy areszt dla mężczyzny. Decyzję podejmie sąd. – Mężczyźnie grozi kara od 10 lat więzienia do dożywocia – dodaje rzecznik prokuratury.

Śledztwo w sprawie trwa. Prokuratura bada szczegółowe okoliczności zdarzenia, w tym motywy działania sprawcy.