Tragiczna śmierć młodego strażaka. Wyjątkowy gest kolegów z jednostyki. "Oddamy mu hołd"

Do zdarzenia doszło po godzinie 17. - W miejscowości Pomarzanowice w gminie Pobiedziska doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i busa. W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniósł kierowca samochodu osobowego. Jak nam przekazano to młody, około 20-letni mężczyzna. Kierowca busa został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego. Wstępnie nie mamy informacji, by wymagał hospitalizacji - mówił dziennikarzom portalu epoznan.pl oficer dyżurny wielkopolskich strażaków.

Nie żyje młody strażak

Nieoficjalnie mówiło się, że ofiara wypadku, to strażak OSP. Niestety te doniesienia bardzo szybko się potwierdziły. - Z bólem serca zawiadamiamy, że jeden z naszych druhów zginął dzisiaj (w piątek, 5 stycznia - przyp. red.) w wypadku samochodowym. O godzinie 19 oddamy Mu hołd minutą ciszy pod naszą strażnicą - czytamy w poście na Facebooku.

