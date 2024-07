i Autor: pixabay

Tragiczne dachowanie pod Poznaniem! Kierowca zginął na miejscu

Kolejny tragiczny wypadek na drogach woj. wielkopolskiego. We wtorek, 2 lipca na DW196 w podpoznańskim Czerwonaku doszło do dachowania samochodu osobowego. Jak udało się nam ustalić, w wypadku zginął 35-letni kierowca. Jak doszło do wypadku? Szczegóły podajemy poniżej!