Tragiczny wypadek na terenie zakładu! 23-latka zginęła przygnieciona paletą

Do tragedii doszło w godzinach porannych, na terenie zakładu logistycznego działającego w miejscowości Tarnowo Podgórne pod Poznaniem. Jak przekazał portal epoznan.pl, o zdarzeniu poinformował jeden z Czytelników, który relacjonował, że na tzw. CrossDocku doszło do przygniecenia pracownika przez ciężką paletę. Niestety, jak się okazało, obrażenia były śmiertelne.

Informacje te potwierdziła Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. – Wpłynęło dziś do nas zgłoszenie o kobiecie, która została przygnieciona paletą w zakładzie pracy – przekazał dyżurny PSP w rozmowie z epoznan.pl.

Na miejscu natychmiast pojawiły się wszystkie służby ratunkowe – straż pożarna, pogotowie ratunkowe oraz policja. Niestety, mimo szybkiej reakcji, życia młodej kobiety nie udało się uratować.

Obecnie trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi postępowanie mające ustalić, jak doszło do tragedii oraz czy w zakładzie pracy nie doszło do naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Sprawą zajmie się również Państwowa Inspekcja Pracy, która sprawdzi, czy w zakładzie przestrzegano przepisów dotyczących organizacji pracy i zabezpieczeń.

To kolejny w ostatnich miesiącach wypadek śmiertelny w miejscu pracy w regionie. Służby apelują do pracodawców o wzmożoną kontrolę zasad bezpieczeństwa, a do pracowników – o zachowanie najwyższej ostrożności podczas wykonywania obowiązków zawodowych, zwłaszcza w środowisku o podwyższonym ryzyku.