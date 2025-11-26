Rektor i były poseł zginął w straszliwym wypadku! Wszyscy w szoku. "Nasze serca pełne są smutku i żal"

Do tego tragicznego zdarzenia doszło przed godziną 17 na ul. Stawowej w Lesznie. Jak podaje Eska Leszno News, kierujący samochodem osobowym mężczyzna z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi i lekko uderzył w ogrodzenie jednej z posesji. Siła uderzenia nie była duża, jednak stan kierowcy od razu wzbudził niepokój świadków.

To właśnie osoby postronne jako pierwsze ruszyły z pomocą, wyciągając mężczyznę z pojazdu i podejmując resuscytację krążeniowo-oddechową. Ich działania przyniosły początkowy efekt – czynności życiowe udało się przywrócić jeszcze przed przyjazdem służb.

Po chwili jednak stan poszkodowanego ponownie się pogorszył. Strażacy oraz ratownicy medyczni kontynuowali intensywną reanimację, lecz mimo ponad pół godzinnych starań Zespół Ratownictwa Medycznego ostatecznie stwierdził zgon mężczyzny.

Jak się później okazało, w wypadku zginął Ryszard Hayn, były poseł (w kadencjach 1997–2001 oraz 2001–2005), wieloletni radny Leszna i rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej.

Jak podkreślił w mediach społecznościowych prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki, dla wielu Ryszard Hayn był przewodnikiem i mentorem:

„Dla mnie Ryszard Hayn był i zawsze pozostanie osobą, która wprowadziła mnie w świat samorządu i polityki… to dzięki niemu wystartowałem w wyborach w roku 2002 do Rady Miejskiej Leszna, to on był w dużej mierze patronem mojego politycznego początku… Jak każdy polityk był oceniany bardzo różnie, jedni Go bardzo cenili, inni wyrażali wprost odmienną postawę, wierzę i apeluję o to, aby uszanować pamięć po zmarłym. Ostatni mój kontakt z Ryszardem Haynem był wczoraj - rozmawialiśmy telefonicznie, Pan Rektor przygotowywał się do przyjęcia delegacji z uczelni z Rumunii w WSH, jak zawsze do zadań podchodził z pełnym zaangażowaniem…”.

Również Wyższa Szkoła Humanistyczna wyraziła żal po stracie swojego rektora:

„Z ogromnym bólem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość, że nagle odszedł od nas Rektor prof. WSH dr Ryszard Hayn. Nasze serca pełne są smutku i żalu (...)”.