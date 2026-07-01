Tragiczny wypadek w Poznaniu. Nie żyje rowerzysta!

Do tragicznego zdarzenia doszło wcześnie rano, około godziny 7.30, na poznańskiej ulicy Droga Dębińska. Na miejscu wypadku błyskawicznie interweniowały służby ratunkowe oraz patrole policji.

Z pierwszych ustaleń śledczych wynika, że 42-latek poruszał się ścieżką rowerową. Jak przekazał podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, mężczyzna nagle wjechał na przejazd z lewej strony i uderzył w bok przejeżdżającej ciężarówki.

Ratownicy medyczni natychmiast przystąpili do akcji ratunkowej. Niestety, mimo podjętej walki o życie, obrażenia 42-latka okazały się zbyt poważne. Podkomisarz Paterski potwierdził, że mimo natychmiastowej reanimacji rowerzysta zmarł na miejscu wypadku.

Obecnie funkcjonariusze pracują nad ustaleniem dokładnych przyczyn i okoliczności tej tragedii.

Policjanci przypominają także o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i ścisłym przestrzeganiu przepisów drogowych. Ważne jest także sprawdzenie stanu technicznego jednośladu przed wyruszeniem w trasę, noszenie kasku ochronnego oraz używanie odblasków, co w decydującym momencie może uratować życie.