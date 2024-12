i Autor: Policja Wolsztyn

Sprawca uciekł z miejsca!

Tragiczny wypadek w Wolsztynie. Nie żyje 71-letni mężczyzna!

Kolejny dramat na drogach woj. wielkopolskiego. We wtorkowy wieczór (2 grudnia) na ulicy Drzymały w Wolsztynie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 71-letni mieszkaniec powiatu grodziskiego. Podróżująca z nim żona z obrażeniami trafiła do wolsztyńskiego szpitala. Jak przekazała nam policja, 24-letnia sprawca zdarzenia zbiegł z miejsca!