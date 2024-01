i Autor: Fundacja Dla Zwierząt Bahati/zrzut ekranu

szok!

Trzymali kotka na łańcuchu w ogródku osiedlowym! Na miejsce wezwano policję

ago 19:30 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ten widok na długo postanie w pamięci wolontariuszom fundacji zajmującej się zwierzętami. W asyście policji interweniowali w sprawie kota przywiązanego na łańcuchu do płotu. Jak przekazuje "Fundacja Dla Zwierząt Bahati", mruczek znajdował się na terenie prywatnego ogródka. Co najbardziej bulwersuje w tej sprawie, to zachowanie właścicieli, którzy stwierdzili, że aktualnie ich pupil jest na spacerze, by załatwić potrzebę fizjologiczną.