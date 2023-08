Wolsztyn: Pijany ojciec zabrał kilkumiesięczne bliźniaki na spacer. Policjanci zamarli, gdy zajrzeli do wózka!

Policja nie ujawnia na razie okoliczności obu zatrzymań. Jeden z osiemnastolatków został zatrzymany na terenie Gniezna około godz. 6, drugi dwie godziny później - przekazał PAP asp. sztab. Krzysztof Socha z biura prasowego gnieźnieńskiej policji. Z poprawczaka uciekły cztery osoby. Jeden z młodych mężczyzn utopił się w jeziorze. Jeden został ujęty.

W akcję poszukiwawczą zaangażowani zostali funkcjonariusze z całego powiatu gnieźnieńskiego – także ci, którzy w piątek po południu byli poza służbą. Policjantów wsparli też strażacy. Działania zawieszono do rana około godz. 2 w nocy.

Informacja o ucieczce czterech osadzonych trafiła do funkcjonariuszy w piątek po południu. Trzech uciekinierów miało 18 lat, jeden - 20 lat. Dwóch z nich podjęło próbę przedostania się wpław przez Jezioro Popielewskie. Po pewnym czasie postanowili wrócić z powrotem na brzeg. Jeden z mężczyzn został ujęty przez strażników zakładu poprawczego, drugi nie zdołał dopłynąć do brzegu. Dwudziestolatek został wyłowiony z wody, nie udało się go uratować.

