Uratowany przed piekłem, dziś walczy z bólem. Historia Borysa poruszyła tysiące serc

Borys, niedźwiedź cyrkowy, spędził dekadę w niewoli, zanim w 2013 roku odzyskał wolność dzięki współpracy wielu organizacji.

Wraz z innymi niedźwiedziami trafił do azylu, gdzie mógł żyć w naturalnych warunkach.

U 32-letniego Borysa, u którego zdiagnozowano nowotwór kości, co jest trudną wiadomością dla jego opiekunów.

Historia Borysa to symbol nadziei. Jakie były jego dalsze losy po diagnozie?

Borys przez dekadę swojego życia nie znał smaku wolności. Zamknięty w ciasnym wozie cyrkowym, pozbawiony słońca, natury i spokoju – występował dla ludzkiej rozrywki. Jego los odmienił się dopiero w 2013 roku.

Jak poinformowało poznańskie zoo, dzięki współpracy Ogrodu Zoologicznego (na czele z ówczesnym dyrektorem Banachem), organizacji FOUR PAWS oraz naukowców z Bear Project – Agnieszką Sergiel i Robertem Maślakiem, Borys został uratowany.

Wraz z dwoma innymi niedźwiedziami – Wanią i Miszą – trafił do specjalnego azylu dla niedźwiedzi. Tam po raz pierwszy mógł „żyć życiem najbardziej niedźwiedzim, jak to było możliwe, z własnym kawałkiem lasu i spokojem.”

Dziś Borys ma już blisko 32 lata – to sędziwy wiek, nawet jak na niedźwiedzia. Niestety, opiekunowie zauważyli u niego obrzęk łapy. Badania przyniosły dramatyczną diagnozę – nowotwór kości.

- To diagnoza, która jest bardzo trudna do zaakceptowania – dla nas, ludzi, którzy znają go od lat i każdego dnia widzą w nim nie "dzikie zwierzę", a przyjaciela, z którym przez tyle lat zdążyli się bardzo zżyć – przekazali pracownicy zoo.

Borys zostanie wśród swoich opiekunów tak długo, jak będzie mógł. Kiedy nadejdzie czas pożegnania, „odejdzie w spokoju, wśród ludzi, którzy kochają go i troszczą się o niego każdego dnia.”

Dziś Borys stał się symbolem nadziei i dowodem na to, że nawet po najtrudniejszych doświadczeniach można zaznać dobra, spokoju i godności.