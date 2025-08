UAM w Poznaniu ogłasza drugą turę rekrutacji, oferując wolne miejsca na 50 kierunkach, w tym na prestiżowych studiach.

Szansa dla kandydatów, którzy nie zdążyli lub zmienili plany – zapisy trwają do 11 września.

Sprawdź, na jakie topowe kierunki, w tym biomedyczne, nadal możesz aplikować i rozpocząć studia w październiku!

Rekrutacja na studia 2025

Co roku tysiące maturzystów staje przed jednym z najważniejszych wyborów w swoim życiu - gdzie i co studiować? Rekrutacja na studia to czas pełen emocji, nadziei i niepewności, ale też ogromnych możliwości.

Choć główna tura rekrutacji kończy się zazwyczaj w lipcu, wielu kandydatów wciąż ma szansę na rozpoczęcie studiów od października - uczelnie często ogłaszają dodatkowy nabór, w którym można ubiegać się o miejsce na wybranych kierunkach. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - jedna z najlepszych uczelni w Polsce - również ogłosił drugi nabór. Co ciekawe, wolne miejsca czekają nie tylko na mniej popularnych kierunkach, ale także na tych uważanych za topowe, prestiżowe i przyszłościowe.

UAM rusza z dodatkową rekrutacją. Wolne miejsca nawet na topowych kierunkach

Choć pierwszy etap rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu już za nami, uczelnia nie zamyka jeszcze drzwi przed kandydatami. Właśnie ruszył dodatkowy nabór, w którym wolne miejsca czekają aż na 50 kierunkach – w tym również na tych uważanych za najbardziej prestiżowe. Zapisy potrwają do 11 września, a wyniki poznamy 17 września. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełne zestawienie kierunków na UAM, na które nadal można aplikować.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Wolne miejsca dla studentów na UAM. Te kierunki mają drugą turę rekrutacji

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jak podaje Gazeta Wyborcza, w tym roku do rekrutacji na UAM przystąpiło około 17 tysięcy kandydatów, a największą popularnością cieszyły się:

psychologia (ponad 2,2 tys. zgłoszeń),

prawo (ponad 1,6 tys.),

oraz filologia angielska (ponad 1,1 tys.).

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) to jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce. Jego początki sięgają 1919 roku, kiedy to został uroczyście zainaugurowany jako Uniwersytet Poznański. Patronem uczelni został wybitny poeta i symbol polskiego romantyzmu - Adam Mickiewicz - a sama uczelnia od początku miała pełnić rolę ważnego ośrodka nauki, edukacji i kultury w zachodniej Polsce.