W tych województwach jest najwięcej miast. Lider rankingu zaskakuje

Sebastian Chrostowski
2025-11-11 10:00

W Polsce mamy ponad tysiąc miast. W którym województwie jest ich najwięcej? Dowiecie się tego z naszej specjalnej galerii z rankingiem 10 województw z największą liczbą miast. Pierwsze miejsce powinno was zaskoczyć!

Liczba miast w Polsce rośnie! Zobacz, które województwo jest liderem

W Polsce – według najnowszych danych – jest 1020 miast. Z roku na rok ich liczba przybywa. Od 1 stycznia 2026 będziemy już mieć 1026 polskich miast. Status miasta uzyskają miejscowości: Janów Podlaski, Stanisławów, Małkinia Górna, Staroźreby, Branice oraz Janów.

Na razie przyglądamy się aktualnemu stanowi rzeczy i sprawdzamy, w których województwach jest najwięcej miast. Najmniej mamy ich w woj. opolskim i jest ich zaledwie 37. Lider zestawienia ma w swoim obszarze aż 120 miast. Co to za województwo? Sprawdźcie to, przeglądając poniższą galerię.

W tych województwach jest najwięcej miast. Lider rankingu zaskakuje
10 zdjęć

Proces nadawania statusu miasta jest regulowany przez polskie prawo i wiąże się z spełnieniem określonych kryteriów, takich jak liczba mieszkańców (zazwyczaj powyżej 2000), miejski charakter zabudowy oraz posiadanie odpowiedniej infrastruktury.

Jest to decyzja o znaczeniu nie tylko symbolicznym, ale także praktycznym. Miejscowości, które uzyskują status miasta, często doświadczają przyspieszonego rozwoju, co jest wynikiem większego zainteresowania inwestorów, lepszego dostępu do funduszy unijnych oraz możliwości tworzenia bardziej rozbudowanych planów zagospodarowania przestrzennego.

