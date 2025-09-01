Wcześniej całą rodziną byli w kościele. W nocy doszło do tragedii. "Pogodni i uśmiechnięci"

2025-09-01 16:35

Ta tragedia mrozi krew w żyłach. W wiosce pod Koninem (woj. wielkopolskie), w przydomowym szambie, znaleziono ciała matki i jej dwóch małych córeczek. Chociaż prokuratura nie udziela szczegółowych informacji, wiele wskazuje na to, że kobieta utopiła 7-letnią Gabrysię i 6-letnią Antoninę, a potem popełniła samobójstwo. Śledztwo trwa.

  • Do tragedii doszło w niedzielę (30.08) w Helenowie pod Koninem.
  • W szambie znaleziono ciała 32-letniej kobiety oraz jej córek w wieku 6 i 7 lat.
  • O godz. 22:17 policję zawiadomił mąż i ojciec ofiar, który zauważył niepokojące ślady w rejonie szamba.
  • W domu odnaleziono list pożegnalny od kobiety.

Do tej nieprawdopodobnej tragedii doszło w niedzielę (30.08) w Helenowie niedaleko Konina. W przydomowym szambie znaleziono ciała 32-letniej kobiety oraz jej córek w wieku 6 i 7 lat. - Na miejscu prowadzona była ich reanimacja. Lekarz potwierdził zgon kobiety. Dzieci przewiezione zostały do szpitala, ale ich życia również nie udało się uratować - poinformowała asp. Sylwia Król z Komendy Miejskiej Policji w Koninie. 

Dlaczego doszło do tragedii? Ustali to śledztwo. Wiadomo, że w południe cała rodzina udała się do kościoła. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Karolina wysłała męża do apteki po leki. Musiał jechać do Konina. Po powrocie zobaczył, co się stało. - O godz. 22:17 dyżurny policji otrzymał informację od zgłaszającego - męża i ojca poszkodowanych - że na terenie posesji w gminie Kramsk, w rejonie szamba, znajdują się niepokojące ślady, a jego żona i dwie córki zniknęły - mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Na szambie była krew.

W domu odnaleziono list pożegnalny od kobiety. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Karolina M. podcięła sobie gardło, a nóż wrzuciła do szamba.

Okoliczności zdarzenia badają policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Koninie. Śledztwo jest prowadzone w kierunku zabójstwa. Sekcja zwłok kobiety i dzieci została zaplanowana na czwartek. Mieszkańcy wioski nie mogą otrząsnąć się z rozpaczy. - Porządna, kochająca się rodzina. Byli tacy pogodni i zawsze uśmiechnięci - opowiada jedna z mieszkanek wioski.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym 800 70 22 22
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Matka z córeczkami zginęła w szambie! Tragedia pod Koninem
