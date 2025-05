Wędka zaczępiła o ciężki worek. Młodzi chłopcy wyłowyli przerażające znalezisko. Szokujące odkrycie w Złotowie

"Polska laguna" kusi turkusową wodą. Kąpiel tam to śmiertelna pułapka!

Groźny wypadek z udziałem prezydenta Konina! Jedna osobta trafiła do szpitala

Poszli na ryby- dokonali przerażającego odkrycia

Ten wypada na ryby młodzi chłopcy zapamiętają do końca życia. Nie tak miała wyglądać ich sobota. 3 maja dwóch młodych chłopców wybrało się nad jezioro Zaleskie w wielkopolskim Złotowie. Miał to być przyjemny wypad na ryby. Szybko jednak przerodził się on w przerażającą sytuację, która z pewnością zapamiętaj chłopcy. Jak podaje lokalny portal zlotowskie.pl młodzi mężczyźni łowili ryby w okolicy ulicy Jeziornej. W pewnym momencie ich wędka zaczepiła o coś niespodziewanego. Chłopcy wyłowili znalezisko, które okazało się plastikowym workiem. Przerażeni nastolatkowe wezwali straż pożarną, która po przybyciu na miejsce, dokonała szokującego odkrycia.

Okazało się, że worek skrywał mroczny sekret. Strażacy znaleźli w nim rozkładające się truchło kota. Widać było, że ktoś okrutnie pozbył się zwierzęcia. Na miejsce został wezwany weterynarz, który potwierdził, że odkryte truchło to faktycznie zwłoki kota. Martwe zwierzę zostało zabrane do utylizacji. Na razie nie wiadomo, jak długo worek znajdował się w wodzie.

Jakie kary za znęcanie się nad zwierzętami? Co przewiduje polskie prawo?

Polskie prawo za znęcanie się nad zwierzętami przewiduje różnego rodzaju kary. Za porzucenie zwierzaka grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. W przypadku znęcania się ze szczególnym okrucieństwem , kara może wynieść nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.