Weekend w Poznaniu przyniesie dużą zmianę. Sobota będzie pogodnym wyjątkiem

Pogoda w Poznaniu: 5-7 czerwca

Pogoda w Poznaniu w najbliższych dniach będzie dość dynamiczna. Mieszkańcy mogą spodziewać się zarówno deszczowych chwil, jak i niemal bezchmurnego nieba. Największa zmiana aury nastąpi w sobotę, która wyraźnie odróżni się od piątku i niedzieli, oferując znacznie lepsze warunki do spędzania czasu na zewnątrz.

Deszczowy i chłodny piątek

Weekend rozpocznie się w Poznaniu od słabych opadów deszczu. W piątek, 5 czerwca, termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 17 stopni Celsjusza, co sprawi, że będzie to najchłodniejszy dzień w prognozie. Nocą temperatura spadnie do około 12 stopni. Pogodzie towarzyszyć będzie umiarkowany wiatr, wiejący z prędkością około 3 m/s.

Sobota przyniesie słońce i wyższą temperaturę

Sobota, 6 czerwca, zapowiada się jako najprzyjemniejszy dzień weekendu. To właśnie wtedy nad Poznaniem pojawi się bezchmurne niebo, a opady ustaną. Co więcej, będzie to najcieplejszy dzień, z maksymalną temperaturą sięgającą około 22 stopni Celsjusza. Noc będzie nieco chłodniejsza niż poprzednia, z temperaturą spadającą do około 11 stopni. Wiatr osłabnie, jego prędkość wyniesie około 2 m/s.

Powrót deszczu i silniejszy wiatr w niedzielę

Słoneczna aura nie utrzyma się długo. W niedzielę, 7 czerwca, do Poznania powrócą słabe opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia będzie zbliżona do sobotniej i wyniesie około 21 stopni, jednak odczucie ciepła może popsuć silniejszy wiatr. Jego prędkość wzrośnie do niemal 5 m/s, co będzie zauważalną zmianą w porównaniu z resztą weekendu. Minimalna temperatura w nocy wzrośnie do około 13 stopni.

Jak spędzić ten weekend w Poznaniu?

Zmienna pogoda sugeruje, by aktywności na świeżym powietrzu zaplanować głównie na sobotę. To idealny dzień na dłuższy spacer, wycieczkę rowerową czy spotkanie w parku, ponieważ bezchmurne niebo i wysoka temperatura będą temu sprzyjać. Z kolei deszczowy piątek i niedzielę można wykorzystać na nadrobienie zaległości w domu, wizytę w kinie lub spotkania ze znajomymi w miejscach pod dachem.

Dane pogodowe: OpenWeather