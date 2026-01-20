Wezwała pogotowie do matki, a sama stała się zagrożeniem! 49-latka zaatakowała ratowników

Anna Kisiel
2026-01-20 9:55

Do szokującej interwencji doszło w Gostyniu, gdzie kobieta wezwała pogotowie do swojej chorej matki, a po przyjeździe ratowników medycznych stała się agresywna. 49-latka uderzyła i szarpała ratowników, którzy przybyli, by nieść pomoc. Jak informuje policja, kobieta miała ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

i

Autor: KPP Gostyń/ Materiały prasowe
Gostyńscy policjanci zostali wezwani do jednego z mieszkań w mieście, gdzie doszło do agresywnego zachowania wobec ratowników medycznych. 49-letnia kobieta zadzwoniła pod numer 112, informując, że jej matka źle się czuje i wymaga natychmiastowej pomocy.

Na miejsce skierowano dwóch ratowników, którzy po przybyciu zaczęli badać starszą kobietę. Jednak zgłaszająca szybko zaczęła kwestionować ich kompetencje, używając słów wulgarnych i nakłaniając matkę do odmowy udzielenia pomocy. Jak podała policja w Gostyniu, sytuacja eskalowała, gdy córka pacjentki uderzyła jednego z ratowników w ucho, a następnie w okolice krocza.

Gdy na miejsce dotarli funkcjonariusze, agresywna kobieta zaatakowała drugiego ratownika. Zaczęła go odpychać, uderzać w ramię i szarpać za kurtkę. Policjanci natychmiast zatrzymali kobietę i przewieźli ją do aresztu. Badanie alkomatem wykazało, że miała ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Po wytrzeźwieniu 49-latka usłyszała zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej oraz znieważenia ratowników medycznych słowami wulgarnymi. Jak podkreślają policjanci, funkcjonariusze publiczni podczas wykonywania swoich obowiązków mają pełną ochronę prawną, a za popełnione przestępstwa kobiecie grozi nawet 3 lata pozbawienia wolności.

GOSTYŃ
POLICJA GOSTYŃ