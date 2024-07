Wielkopolskie kolosy. Te miasta robią wrażenie. Turyści je uwielbiają!

Wielkopolskie giganty. Te miasta imponują turystom

Województwo wielkopolskie jest drugim co do wielkości regionem w Polsce - zajmuje ono powierzchnię ok. 29 tys. km2. Obszar zachwyca jednak nie tylko rozmiarem, bowiem to prawdziwa skarbnica miast, które imponują historią, atrakcjami oraz widokami.

Jak wiadomo, stolicą Wielkopolski jest Poznań, który kojarzy niemalże każdy. To wyjątkowa metropolia, mogąca pochwalić się między innymi świetnymi uczelniami wyższymi. Dodatkowo będąc na miejscu, można skorzystać z wielu atrakcji zarówno w sezonie wakacyjnym, jak i poza nim.

Wielkopolska to także Gniezno. Pierwsza stolica Polski ma niepowtarzalną historię, którą warto poznać np. w okolicznych muzeach. Inną znaną miejscowością jest Leszno czy Ostrów Wielkopolski, które jednak z miast jest największe pod względem wielkości? W przygotowanej przez nas galerii znajdziecie zestawienie TOP 10 największych miast Wielkopolski.