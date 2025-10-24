Wujek z piekła rodem! 72-latek podpalił garaż siostrzeńca po rodzinnej kłótni

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2025-10-24 15:46

Pobicie, grożenie, a na końcu… podpalenie garażu. Krewki 72-latek z Piły jest już za kratkami. Szczegóły w artykule.

Wujek z piekła rodem! 72-latek podpalił garaż siostrzeńca po rodzinnej kłótni

i

Autor: KPP w Pile/ Materiały prasowe
Super Express Google News
  • 72-letni mieszkaniec Piły został aresztowany za usiłowanie zabójstwa i podpalenie garażu swojego 42-letniego siostrzeńca.
  • Do zdarzenia doszło 20 października wieczorem, kiedy to 72-latek zaatakował siostrzeńca metalowym prętem, groził mu śmiercią, a następnie podpalił garaż.
  • Straty spowodowane podpaleniem oszacowano na ponad 50 tysięcy złotych, a sprawcy grozi nawet dożywocie.
  • 72-latek z Piły to wujek i sąsiad jak z horroru, bo ze swoim 42-letnim siostrzeńcem, z którym mieszka na jednym osiedlu już od dłuższego czasu miał konflikt na tle rodzinnym i finansowym.

W poniedziałek (20 października) wieczorem mężczyzna zakradł się na posesję swojego siostrzeńca i znienacka uderzył go w głowę metalowym prętem. Między mężczyznami doszło do szamotaniny.

- W jej trakcie której 72-latek groził pozbawieniem życia pokrzywdzonemu - mówi Super Expressowi mł. asp. Wojciech Zeszot. 42-latek zdecydował się nie eskalować konfliktu z wujkiem i w obawie o swoje bezpieczeństwo uciekł do garażu. Dla krewkiego i agresywnego 72-latka było to jednak za mało. Napastnik przyniósł benzynę, którą oblał garaż 42-latka i podpalił.

Zobacz także: Adam zmarł w mieszkaniu. Wiemy, co dalej z małą Antosią. Jest data kluczowych badań

- Pokrzywdzonemu udało się wydostać z pomieszczenia, a także wezwać służby. Wtedy sprawca uciekł na swoją posesję, gdzie został przez policjantów zatrzymany - dodaje Zeszot. Zebrany materiał dowodowy pozwolił przedstawić mężczyźnie zarzut usiłowania zabójstwa oraz uszkodzenia mienia w postaci podpalenia garażu oraz jego wyposażenia, czym wyrządził straty szacowane na ponad 50 tysięcy złotych.

- Sąd Rejonowy w Pile po rozpatrzeniu sprawy przychylił się do wniosku i zastosował wobec 72-letniego mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy - dodaje Zeszot. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Furiat zaatakował kierowcę autobusu. Wszystko się nagrało, teraz szuka go policja
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKOPOLSKA POLICJA
WIELKOPOLSKA
POLICJA PIŁA