Adam zmarł w mieszkaniu. Wiemy, co dalej z małą Antosią. Jest data kluczowych badań

Ciało Adama K. znaleziono w środę w mieszkaniu przy ul. Mickiewicza w Śremie. W tym samym mieszkaniu była maleńka Antosia. Służby do tej pory są w szoku, po tym tragicznym odkryciu!

Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Teraz czekamy na wyniki ważnych badań. Reporterka "Super Expressu" ustaliła ważną datę, związaną ze sprawą.

Wiemy też, co dalej z małą Antosią. Szczegóły na se.pl.

Śrem: Ciało Adama K. było w mieszkaniu. Obok znaleźli małą dziewczynkę

Dramat wydarzył się w środę, 22 października. Straż pożarną i policję zaalarmowała mama pana Adama, że nie ma z nim kontaktu. W bloku przy ul. Mickiewicza szybko pojawiły się wszystkie służby. Po siłowym otarciu drzwi - nie było dobrych wiadomości. Pan Adam nie żył, a obok była jego córeczka Antosia. Mężczyzna samotnie wychowywał trójkę dzieci, ale starsze rodzeństwo Antoniny nie było wówczas w domu.

Czytaj też: Adam odebrał malutką Antosię ze żłobka. W domu doszło do tragedii. Córeczkę znaleźli przy tacieWiadomo, że jeszcze tego samego dnia, pan Adam odebrał córeczkę ze żłobka. - Ojciec odebrał córkę ze żłobka i wrócił do domu. Na jego ciele widoczne były plamy opadowe, czyli tzw. plamy pośmiertne. Biegły wstępnie wykluczył udział osób trzecich, zgon najprawdopodobniej nastąpił z przyczyn naturalnych - mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z biura prasowego KWP w Poznaniu.

Antosia trafiła do babci, w środę sekcja zwłok Adama

Znajomi Adama K. wspominają, że mężczyzna miewał problemy z sercem. Czy to zawał jest przyczyną jego śmierci? To jedna z hipotez, co stoi za tragedią. Żeby poznać prawdę, niezbędne będzie przeprowadzenie sekcji zwłok. Na 29 października zaplanowano sekcję zwłok. To po niej biegli będą mogli wydać opinię, co doprowadziło do śmierci mężczyzny. Chociaż Antosia najprawdopodobniej widziała śmierć taty, jej samej nic złego się stało. Jak dowiedziała się dziennikarka "Super Expressu", dziewczynką zajmuje się teraz babcia.

