Wybory samorządowe 2024. Znamy zwycięzców II tury. Tak głosowali Wielkopolanie

Bardzo szybko o swojej reelekcji dowiedział się prezydent Konina Piotr Korytkowski (KO), któremu ponownie zaufali mieszkańcy. Korytkowski zdobył 57,68% głosów. W Środzie Wielkopolskiej na swoją drugą kadencję zostaje Piotr Mieloch, którego również poparła Koalicja Obywatelska, a który zdeklasował Wojciecha Ziętkowskiego. Mieloch uzyskał 60,16% głosów, a Ziętkowski 39,84%. - Lider jest silny wtedy, gdy ma wspaniałych i silnych ludzi wokół siebie. To zwycięstwo jest dla was - mówił w swoim sztabie wyborczym Mieloch zaraz po ogłoszeniu wyników. Podkreślił, że ze zwycięstwa się cieszy i od razu rusza do dalszej pracy.

Tyle szczęścia co Mieloch nie miał dotychczasowy burmistrz Kościana, Piotr Ruszkiewicz, który dostał jedynie 35,14% głosów i pożegna się ze stanowiskiem. Nowym burmistrzem został Sławomir Kaczmarek z KO, z wynikiem 65% głosów mieszkańców. Bez zmian na szczycie władzy jest w Ostrowie Wielkopolskim, którym rządzi dalej Beata Klimek (58,42% głosów). Również w Ostrzeszowie obecny burmistrz w drugiej turze uzyskał 60,49% głosów i zostaje na drugą kadencję.

Piłą rządzić będzie Beata Dudzińska, która dostała 71% głosów wyborców. Zmiana nastąpi też w Krotoszynie. Tu nową burmistrz została Natalia Robakowska (72% głosów), deklasując dotychczasowego włodarza. Kobieta rządzić będzie też w Wągrowcu. Alicja Trytt dostała 63,78% głosów

Nowego burmistrza ma też od wczoraj Śrem. Dotychczasowy włodarz przegrał z Grzegorzem Wiśniewskim, który uzyskał wynik: 53,35% głosów. Turkiem rządzić będzie Romuald Antosik (60,55%). W Wolsztynie dotychczasowy burmistrz przegrał w drugiej turze z Dominikiem Tomiakiem i to on będzie burmistrzem. Zebrał 53,51%. We Wrześni wygrał aktualny burmistrz o (zebrał 51,27% głosów). Zmiana nastąpiła też w Złotowie, gdzie nowym burmistrzem został Jakub Pieniążkowski z wynikiem 54,62% głosów. Fotel burmistrza Szamotuł obejmie natomiast Piotr Michalak, który zebrał 53,36% głosów.Nowego burmistrza ma również Czarnków i Jarocin. W Czarnkowie dowodzić będzie Jacek Klimaszewski, na którego zagłosowało 51,48% głosów mieszkańców, a nową burmistrz Jarocina została nauczycielka Urszula Wyremblewska-Korzyniewska, na którą zagłosowało ponad 55% mieszkańców.