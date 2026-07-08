Wybuch podczas sprzątania łazienki. 30-latek z ciężkimi i trafił do szpitala

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-07-08 19:25

Niebezpieczny wypadek w jednej z kamienic w Gnieźnie. Podczas sprzątania łazienki doszło do gwałtownej eksplozji pojemnika ze sprężonym powietrzem. Siła wybuchu była tak duża, że w mieszkaniu zostało uszkodzone okno. Poszkodowany 30-latek z poparzeniami trafił do szpitala.

Tył karetki pogotowia z włączonymi sygnałami. O wybuchu w Gnieźnie i rannym 30-latku przeczytasz na SE.
Autor: Andrzej Rembowski/ Pixabay.com

Groźny wypadek w Gnieźnie. Do wybuchu doszło w łazience

Do zdarzenia doszło w środę, 8 lipca przed południem w kamienicy przy ulicy Świętokrzyskiej w Gnieźnie. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wybuchu w jednym z mieszkań.

Na miejsce skierowano zastępy straży pożarnej, policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, podczas sprzątania łazienki eksplodował pojemnik ze sprężonym powietrzem. W chwili zdarzenia w pomieszczeniu przebywał około 30-letni mężczyzna.

– Zgłoszenie dotyczyło wybuchu ognia w łazience. W pomieszczeniu przebywał mężczyzna, który o własnych siłach opuścił mieszkanie przed przyjazdem służb – przekazała asp. sztab. Anna Osińska z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

Eksplozja była na tyle silna, że uszkodziła mieszkanie. Wybuch spowodował wybicie jednego z okien, a służby musiały sprawdzić, czy konstrukcja budynku nie została naruszona i czy nie istnieje ryzyko kolejnych zagrożeń.

Najbardziej ucierpiał 30-letni mieszkaniec lokalu. Mężczyzna doznał poparzeń rąk oraz głowy. Po udzieleniu pierwszej pomocy został przewieziony do szpitala.

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Jak doszło do eksplozji?

Strażacy wskazują, że przyczyną zdarzenia była eksplozja pojemnika ze sprężonym powietrzem. Tego typu produkty często zawierają łatwopalny gaz pod wysokim ciśnieniem. W określonych warunkach, zwłaszcza w niewielkich, zamkniętych pomieszczeniach, może dojść do powstania niebezpiecznej mieszaniny gazów i gwałtownego zapłonu.

Po zakończeniu działań ratowniczych miejsce zostało zabezpieczone, a służby potwierdziły, że budynek nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców.

Strażacy przypominają, że aerozole i pojemniki ze sprężonym powietrzem należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Ich niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych zdarzeń, szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach.

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