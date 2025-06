Wyjechał do pracy w Niemczech i nikt go już nie widział. Tajemnicze zniknięcie Tomasza?

Komenda Powiatowa Policji w Słupcy zwraca się z apelem do społeczeństwa o pomoc w odnalezieniu Tomasza Solińskiego, 50-letniego mieszkańca Kopojna w gminie Zagórów. Mężczyzna w maju bieżącego roku wyjechał do Niemiec w celach zarobkowych i do dnia dzisiejszego nie powrócił do domu, ani nie skontaktował się z bliskimi. Zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie, a policja podjęła działania mające na celu ustalenie miejsca pobytu zaginionego.

Rysopis Tomasza Solińskiego:

Wzrost: około 170 cm

Włosy: ciemne, krótkie, siwiejące

Oczy: brązowe

Zarost: niewielki

Cechy charakterystyczne: pieprzyk na lewym policzku

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Tomasza Solińskiego lub widziały go po wyjeździe do Niemiec, proszone są o niezwłoczny kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Słupcy pod numerem telefonu: 47 77 38 200. Każda, nawet najmniejsza informacja, może okazać się kluczowa w odnalezieniu zaginionego mężczyzny i zapewnieniu spokoju jego rodzinie. Policja gwarantuje anonimowość osobom przekazującym informacje.

Apelujemy o udostępnianie informacji o zaginięciu Tomasza Solińskiego w mediach społecznościowych i wśród znajomych, aby zwiększyć szansę na jego odnalezienie. Liczy się każda pomoc!

Zaginięcie bliskiej osoby to koszmar, który dotyka tysiące rodzin na całym świecie. Nagle, bez ostrzeżenia, znika ktoś ważny, pozostawiając po sobie jedynie pustkę, niedomówienia i niepewność. Każde zaginięcie to indywidualna tragedia, ale łączy je jedno – rozpaczliwe poszukiwania i nadzieja na szczęśliwe zakończenie.

Przyczyny zaginięć są różnorodne – od nieszczęśliwych wypadków i problemów zdrowotnych, po ucieczki, konflikty rodzinne, a w najgorszych przypadkach, przestępstwa. Niezależnie od przyczyny, każda minuta zwłoki działa na niekorzyść poszukiwań. Dlatego tak ważne jest szybkie zgłoszenie zaginięcia na policję i podjęcie wszelkich możliwych działań, aby odnaleźć zaginionego.

